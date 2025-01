Pejë: Vidhet një projektor në një objekt

Një vjedhje ne rëndë ka ndodhur në Pejë, ku një projektor është arritur që të vidhet duke e hapur me forcë derën e një dollapi.

Pejë / 08.01.2025-13:15. Me datë 13.01.2025 Ankuesja femër kosovare ka raportuar se dikush ka hapur me forcë derën e një dollapi dhe ka marrë një projektor. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin. /Lajmi.net/