Peja triumfon bindshëm ndaj Bashkimit

Vendasit e filluan lojën shumë më mirë dhe qysh në fillim krijuan epërsi prej 10 pikësh, 14:4, e me kalimin e minutave kjo epërsi është rritur edhe më shumë, duke e fituar çerekun e parë 27:10.

Pejanët e thelluan edhe më shumë epërsinë në periudhën e dytë, për të dëshmuar dominimin në këtë përballje, dhe tre minuta pas fillimit të kësaj pjese, epërsi shkoi në 29 pikë, 42:13.

Më pas u zhvillua një lojë më e barabartë, me mysafirët që u këndellen paksa, kurse skuadrat shkuan në pushim me shifrat 56:33.

Verdhezinjtë nuk u ndalën as në pjesën e dytë, përkatësisht periodën e tretë, për të thelluar edhe më shumë epërsinë, ndërsa prizrenasit assesi të riktheheshin në lojë.

Vendasit vazhduan dominimin në parket, ndërsa rezultati pas 30 minutash ishte 80:48. 10 minutat e fundit ishin formalitet dhe Peja triumfoi me rezultat 101:71.

Te Peja u dalluan Arian Qallaku me 20 pikë, katër kërcime, katër asistime, Tyrone White me 16 pikë, gjashtë kërcime e pesë asistime dhe Stephen Maxwell me 18 pikë e nëntë kërcime, kurse te Bashkimi u dalluan Anton Kazarnoski me 12 pikë e dhjetë kërcime dhe Valon Bunjaku me 17 pikë.