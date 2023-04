Peja regjistron fitoren e radhës, e mund me lehtësi Rahovecin Peja vazhdoi me fitore, duke treguar formë të mirë para “Play-off”-it, ndërsa mundi bindshëm Rahovecin me rezultat bindës 68:103 (14:18, 17:33, 20:33, 17:19), në javën e 28-të të Prince Caffe Superligës. Vetëm çereku i parë ishte i barabartë, por në atë të dytë dhe të tretë, pejanët ishin bindshëm më të mirë për të treguar…