‘Blutë’ kanë shënuar për 2:0 në finalen e Ligës së Evropës.

Është sulmues spanjoll, Pedro, që ka dyfishuar epërsinë e Chelsea.

Pedro shënoi në minutën e 60’ të ndeshjes./Lajmi.net/

It is goal! Pedro (Chelsea) puts the ball inside the net.#pedro#chelseafc pic.twitter.com/PYPJmK5oZ3

