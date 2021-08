Pedro do ti bashkohet Lazios si futbollist i lirë

Pedro është i vendosur që të transferohet te skuadra e Lazios, transmeton lajmi.net.

Sipas Sky Sport, futbollisti së shpejti do të finalizojë kalimin te ekipi i Maurizio Sarri si lojtar i lirë pasi aktualisht është pa kontratë.

34-vjeçari do të nënshkruajë kontratë dy-vjeçare me Lazion të vlefshme deri në qershor të vitit 2023.

Ishte pikërisht Sarri ai që kërkonte me ngulm transferimin e sulmuesit dhe duket se dëshira e tij është plotësuar nga drejtuesit e klubit.

Spanjolli në të kaluarën kishte qenë pjesë e Barcelonës dhe Chelseas para se ti bashkohej Romës. /Lajmi.net/

Former Chelsea and Barça striker Pedro is set to join Lazio from AS Roma on a free transfer. Maurizio Sarri wanted him after working with Pedro at Chelsea. 🇪🇸🔵 #Lazio @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021