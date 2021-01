Pedri thyen rekord të ri në La Liga

Spanjolli ishte titullarë në fitoren ndaj Athletic Bilbaos (2-1), shkruan lajmi.net.

Sipas Opta, Pedri është bërë lojtari më i ri që bën më shumë se 12 rikuperime të topit brenda një ndeshje të La Liga-s që nga sezoni 2007/08.

Pedri është duke dëshmuar se është një ndër talentët me potencialë të lartë duke fituar vendin para Philippe Coutinhos, që momentalisht është duke u shëruar nga lëndimi.

— OptaJose (@OptaJose) January 31, 2021