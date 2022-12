Pedri: Shpresoj që Busquets të qëndrojë në Barcelonë për shumë vite Ylli i Barcelonës, Pedri ka folur për Sergio Busquets. Busquets ka kontratë me Barçën deri në vitin 2023 dhe rinovimi nuk pritet të ndodhë. Sipas raportimeve të fundit spanjolli do largohet nga ‘Blaugrana’ me t`i përfunduar kontrata e tij. Së fundmi në lidhje me Busquets ka folur Pedri, duke shpresuar ta sheh atë si lojtar…