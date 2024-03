Pediatria në QKMF në Rahovec me vetëm një ndërrim, prindërit të pakënaqur Nga janari, është marrë vendimi që njësia e pediatrisë në QKMF në Rahovec të punojë vetëm me ndërrimin e paradites. Lidhur me këtë, prindërit shprehen të pakënaqur por edhe të shqetësuar me trajtimin që do t’iu bëhet fëmijëve. Nga shtatë e mëngjesit deri në orën 14:00 pasdite, është orari me të cilin po punon njësia…