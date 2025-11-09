Peci thotë se po të mos kishte ndërhyrje me “exit-polle” edhe në raundin e parë do dilte fitues
Faton Peci, tanimë fituesi i zgjedhjeve në jug të Mitrovicës është deklaruar në lidhje me rezultatet e balotazhit. Peci ka falënderuar qytetarët, derisa tha se po të mos kishte pasur sipas tij ndërhyrje përmes “exit polleve” ky rezultat i fitores do të ishte edhe në raundin e parë të zgjedhjeve. Në një deklarim të dhënë…
Lajme
Faton Peci, tanimë fituesi i zgjedhjeve në jug të Mitrovicës është deklaruar në lidhje me rezultatet e balotazhit.
Peci ka falënderuar qytetarët, derisa tha se po të mos kishte pasur sipas tij ndërhyrje përmes “exit polleve” ky rezultat i fitores do të ishte edhe në raundin e parë të zgjedhjeve.
Në një deklarim të dhënë për lajmin nga Mitrovica, Peci u shpreh i kënaqur me gjithë këtë rezultat.
Duhet përkujtuar që ai arriti që të fitojë garën në të cilën kundërkandidat pati Arian Tahirin e PDK-së./Lajmi.net/
https://www.facebook.com/share/r/19uNudwhjR/