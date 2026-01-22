Peci takohet me ambasadorin e Turqisë në Kosovë: U diskutua për bashkëpunimin mes dy vendeve për investitorë potencialë në Mitrovicë
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Faton Peci është takuar me ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Sabri Tuç Angili.
Peci ka thënë se takimi ishte miqësor e frytdhënës për id e projekte konkrete zhvillimore për Komunës e Mitrovixcës.
“Sot mirëprita Sh.T. Ambasadorin e Turqisë në Kosovë, z. Sabri Tunç Angılı, ku fokusi i diskutimit ishte bashkëpunimi në mes dy vendeve për investitorë potencialë në Mitrovicë. Angazhimi ynë do të jetë i plotë; ligjor e infrastrukturor si parakusht dhe siguri për investime të huaja, me qëllim të zhvillimit ekonomik të Komunës së Mitrovicës”, ka shkruar Peci. /Lajmi.net/
