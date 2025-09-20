Peci shpresën për fitore në Mitrovicë të Jugut e ka tek Kurti – në 11 postimet e fundit, 9 i ka me kryeministrin në detyrë

Faton Peci, kandidati i koalicionit VV–Guxo–Alternativa për Mitrovicën e Jugut, duket se mbështetja më e madhe në këtë garë i vjen nga vetë kryeministri në detyrë, Albin Kurti. Në 11 postimet e fundit të tij në rrjetet sociale, Kurti është i pranishëm në secilin, duke e bërë të qartë se për Pecin, roli i kryeministrit…

20/09/2025 22:43

Faton Peci, kandidati i koalicionit VV–Guxo–Alternativa për Mitrovicën e Jugut, duket se mbështetja më e madhe në këtë garë i vjen nga vetë kryeministri në detyrë, Albin Kurti.

Në 11 postimet e fundit të tij në rrjetet sociale, Kurti është i pranishëm në secilin, duke e bërë të qartë se për Pecin, roli i kryeministrit në fushatë është kyç, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, në përballjet direkte me kundërkandidatin e PDK-së, Arian Tahiri, në dy debatet televizive të mbajtura deri më tani, Peci nuk ka arritur të shfaqë epërsi bindëse, sipas vlerësimeve të përgjithshme.

Kjo e bën të qartë se, pavarësisht mbështetjes së fortë nga qendra, beteja për Mitrovicën e Jugut do të vendoset nga ajo çfarë kandidatët ofrojnë vetë – përtej emrave të mëdhenj dhe mesazheve të përbashkëta politike.

/lajmi.net/

