Peci shkon në Katar: Takom homologun e tij Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, gjatë vizitës së tij zyrtare në Katar, zhvilloi një takim me homologun e tij, Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya, me ç’rast u dakorduan që të nënshkruajnë një protokoll bashkëpunimi përmes së cilit do konkretizojnë bashkëpunimin ndër-institucional dhe ndërshtetëror në sektorin e bujqësisë. Ndryshe, në…