Peci sapo u lirua nga intervistimi në Prokurori Speciale, Kurti e lavdëron qeverisjen e tij në Ministri të Bujqësisë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka lavdëruar qeverisjen e ministrit në detyrë të Bujqësisë, Faton Pecit, ndonëse ai vetëm pak orë më parë u intervistua nga Prokuroria Speciale për korrupsion.

Kurti përmes një postimi në Facebook, ka shkruar në lidhje me panairin “AGROKOS & Agroturizëm 2025”, e ku ka thënë se bujqësia është rikthyer në një pasuri për Kosovën falë punës së Pecit.

Ai ka përmendur të arriturat në këtë dikaster, ndërkaq nuk ka thënë asgjë për skandalet e njëpasnjëshme në këtë ministri.

“Panairi AGROKOS & Agroturizëm 2025 – një ngjarje e përvitshme ku përfaqësohen prodhues të kulturave bujqësore, përpunues të frutave dhe të produkteve blegtorale, kompani të makinerive bujqësore, pijeve artizanale, ambalazhimit dhe standardizimit dhe agroturizmi, një sektor i cili po kthehet në një pasuri të re për vendin tonë. E kjo padyshim është edhe rezultat i trajtimit me prioritet e seriozitet që i kemi bërë sektorit të bujqësisë dhe qeverisjes së mirë e të suksesshme të ministrit të linjës, Faton Peci. Për herë të parë, janë ndarë 300 milionë euro për 120 mijë fermerë përmes granteve dhe subvencioneve, me ç’rast mbështetja për grurin është rritur me 275%, e për bujqësinë organike me 500%”, ka shkruar Kurti derisa ka përmendur disa nga siç i quan ai “sukseset” në këtë sektor.

