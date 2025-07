Peci: Qeveria Kurti hodhi në shportë projektin amerikan për gaz dhe Ujmanin

Ish-ambasadori Lulzim Peci ka kritikuar ashpër Presidenten Vjosa Osmani dhe Qeverinë Kurti për moszbatimin e Marrëveshjes së Uashingtonit, duke e quajtur këtë një nga gabimet më të mëdha gjeopolitike për Kosovën.

Ai thotë se Kosova ka humbur mundësi të mëdha për zhvillim energjetik dhe infrastrukturor për shkak të mungesës së vullnetit politik.

“Qeveria Kurti në vitin 2021 e quajti projektin amerikan për gazin si ‘gaz rus’, edhe pse vinte përmes Greqisë me mbështetje amerikane. Fizibilitetin për Ujmanin të hartuar nga SHBA-të, as që e shqyrtoi – e hodhi në shportë,” shkroi Peci.

Sipas tij, po të ishte zbatuar Marrëveshja, sot Kosova do të ishte qendër rajonale për gaz, hekurudha dhe infrastrukturë moderne.

Postimi i plotë:

Po te ishte zbatuar Marreveshja e Washingtonit, sot Kosova do kishte gazin dhe do te behej nyje e shperndarjes se tij ne Shqiperine veriore, Mal te Zi dhe Serbi, si dhe nyje shume e rendesishme e infrastruktures rrugore dhe hekurudhore e rajonit!

Mos te harrojme se ne vitin 2021, zyrtare te Qeverise se Kosoves e quanin ate gaz si “gaz rus” – dhe ate gazin qe do te shperndahej nga Greqia qe ne nje mase te konsiderueshmr do te vinte aty nga SHBA-te ne forme te lenget!

Per me teper, ndoshta deri me tani edhe do te ishte ne perfundim linja hekurudhore Prishtine – Durres. Perpos kesaj do e kishim mbyllyr edhe ceshtjen e menaxhimit te ujerave ne Liqenin e Ujmanit me Serbine. Dokumentin e fisibilitetit te hartuar nga SHBA-te per kete ceshtje as qe e shqyrtoi Qeveria e Kosoves – me demek e hodhi ne shporte!

Do te ishte mire qe te behet nje vleresim zyrtar i Zbatimit te Marreveshjes se Washingtonit, ose ne vertete nuk ka nevoje fare te behet, pasi nga qielli mund te shihet se ajo nuk eshte zbatuar!

Mos-zbatimi i kesaj marreveshjeje eshte gabimi me i madh dhe me pasoja afatgjate gjeopolitike per Kosoven i Qeverise Kurti 2!