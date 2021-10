Peci: Po të isha kandidat do ta fitoja Mitrovicën

Peci ka thënë se kishte tre kandidatura në opsion të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Listës Guxo, për kryetar të Mitrovicës.

“Kanë qenë te emra të përforul në masën më të madhe si opsionet reale që munden me i hy garën për Mitrovicën, ka qenë kandidatura e Bahtirit, e deputetit Armend Muja, dhe e imja, kështu që ka qenë në nivel të diskutimeve nëpër forume , negociata të ndryshme, por sido që të jetë në variantin e fundit Lëvizja Vetëvendosje ka vendos që me kandidaturën e Bahtirit është opsioni me i mirë, më real për me vazhdu pjesën e disa projekteve”, tha Peci.

Tutje, Peci tha se po të ishte ai në garë do ti fitonte zgjedhjet në Mitrovicë.

“Po reflekton shumë subjektive por unë besoj se në rast se do të isha kandidat do e fitoja Mitrovicën. Nuk po e them kështu si bindje personale sepse reflekton subjektivizëm vetëvlerësimi, por unë po flas në bazë të disa matjeve që në faza para se të fillin fushata zgjedhore disa miç të mi i kanë ndarë me mu, që kanë qenë pjesë e matjeve të opinionit në Mitrovicë”, pohoi Peci.