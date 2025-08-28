Peci: Për disa vota VV-ja, dëshiron të shkatërroj Kosovën
Drejtori i KIPRED, Lulzim Peci në emisionin “Click” të RTV21 i pyetur për raportet me ndërkombëtarët, tha se Kosova çdo ditë po bëhet horë.
Ai cilëson se LVV-ja për disa vota dëshiron të shkatërroj Kosovën.
“Unë mendoj që përditë jemi duke u bërë horë shumë e më shumë, sepse kjo që është duke ndodh. Për disa vota VV-ja, dëshiron të shkatërroj këtë vend ose së paku më dëmtu rëndë”, tha ai.