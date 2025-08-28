Peci: Për disa vota VV-ja, dëshiron të shkatërroj Kosovën

Drejtori i KIPRED, Lulzim Peci në emisionin “Click” të RTV21 i pyetur për raportet me ndërkombëtarët, tha se Kosova çdo ditë po bëhet horë. Ai cilëson se LVV-ja për disa vota dëshiron të shkatërroj Kosovën. “Unë mendoj që përditë jemi duke u bërë horë shumë e më shumë, sepse kjo që është duke ndodh. Për…

Lajme

28/08/2025 23:44

Drejtori i KIPRED, Lulzim Peci në emisionin “Click” të RTV21 i pyetur për raportet me ndërkombëtarët, tha se Kosova çdo ditë po bëhet horë.

Ai cilëson se LVV-ja për disa vota dëshiron të shkatërroj Kosovën.

“Unë mendoj që përditë jemi duke u bërë horë shumë e më shumë, sepse kjo që është duke ndodh. Për disa vota VV-ja, dëshiron të shkatërroj këtë vend ose së paku më dëmtu rëndë”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

August 28, 2025

Osmani dhe shefi i OSBE-së bisedojnë për pakicat në Kosovë

August 28, 2025

Emisari francez takoi Barduanin: KFOR-i, mision që kontribuon në stabilitetin e...

Lajme të fundit

Osmani dhe shefi i OSBE-së bisedojnë për pakicat në Kosovë

Emisari francez takoi Barduanin: KFOR-i, mision që kontribuon...

A ishte familja e Lumbardhit shkaktare për ndarjen nga Kaderi?

Miftaraj: Dihet që Lista Serbe dirigjohet nga Beogradi,...