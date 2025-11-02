Peci pasi PDK dhe LDK nënshkruan marrëveshjen e koalicionit: Mitrovica ka tregu qe nuk thyhet

Lajme

02/11/2025 18:45

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Mitrovicës, Faton Peci, ka bërë një reagim të shkurtër pas koalicionit mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë komunë.

Peci është shprehur shkurt për Mitrovicën përmes një postimi në ‘Facebook’.

“Mitrovica ka tregu qe nuk thyhet”, ka thënë ai.

Ndryshe, sot është nënshkruar koalicioni mes Arian Tahirit të PDK’së dhe Gëzim Plakollit të LDK’së në komunën e Mitrovicës.

Tahiri dhe Peci do të përballen më 9 nëntor në balotazh për Mitrovicën e Jugut./Lajmi.net/

