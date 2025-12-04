Peci: Pa balotazh mendoj që është dashur ta fitoj Mitrovicën
Kryetari i zgjedhur i Mitrovicës, Faton Peci ka folur pas fitorës në këtë komunë, duke treguar së pari historinë se kush ka qenë i pari që ka besuar në të.
Peci gjithashtu tha se është vlerësuar se do të duhej që ai të fitonte pa balotazh.
“Me u kthy në histori, unë kam qenë shumë i ri atëherë dhe kur e kam dëgjuar për herë të parë si diskutim dhe personi i parë që ka besuar që unë një ditë mund të jem i pari i Mitrovicës, ka qenë kryetari i parë i zgjedhur nga votat qytetare, kryetari i Kuvendit Komunal atëherë është quajtur, i ndjeri Faruk Spahija”, tha ai në Klan Kosova.
Ai u shpreh se përveç vlerësimeve edhe vet mendon që fitorja e tij do të duhej të ndodhte qysh në raundin e parë.
“Ata që kanë qenë vëzhgues ndoshta jo edhe shumë në kuptimin me dijena të thella, e kanë vlerësuar se unë fitoj pa ballotazh dhe unë mendoj që është dashur të fitoj pa balotazh dhe mendoj që rezultati mbi 53 për qind është dashur të jetë në raundin e parë”, tha ai.