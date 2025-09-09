Peci: Osmani iu bashkua Albin Kurtit në politikën e ‘bixhozit’
Lajme
Drejtori i KIPRED, Lulzim Peci, në “Click” të RTV21, Lulzm Peci deklaroi se ”nuk jemi të vetëdijshëm për çfarë kemi fituar realisht si vend, dhe se perceptimi se bota na ka borxh është i gabuar”.
Ai shtoi se ne i kemi borxh Perëndimit për pavarësinë e Kosovës, ndërsa përplasja politike në vend ka marrë dimensione të pazakonta.
Tutje Peci, vlerëson se politika në Kosovë është futur në një fazë të “bixhozit”, ku edhe Vjosa Osmani, e cila më parë kritikonte tani i është bashkuar Albin Kurtit në këtë lojë politike.
“Nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë kemi fituar. Mendojmë se bota na ka borxh diçka, ndërkohë që ne i kemi borxh Perëndimit për pavarësinë e Kosovës. Ata asnjë pikë borxh nuk kanë për ne. Jemi në një fazë kur Vjosa Osmani thoshte në parlament se e kishte bërë shtetin ‘bixhoz’ për Albinin, dhe tani kjo është pranuar edhe nga Albini. Pikërisht ‘bixhozit’ ia ka bërë këtë arritje, që në parametra politikë normalisht ka qenë e paimagjinueshme, sepse ‘bixhozit’ e kanë fituar Kosovën,” tha Peci.