Peci: Opozita dhe Vetëvendosje s’e kanë dashur krijimin e qeverisë për shkak të Asociacionit
Analisti, Lulzim Peci në emisionin “Click” të RTV21 tha se partitë opozitare përfshirë edhe Vetëvendosjen nuk kanë dashtur të bëjnë qeverinë, përshkak të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Ai shtoi se për këtë çështje të gjitha partitë politike e kanë përgjegjësinë.
“Realisht edhe Vetëvendosje edhe partitë opozitare nuk kanë dashtë me bërë qeverinë, kur është dashtë me bërë përshkak të një elefanti të madh që e kemi në dhom edhe askush nuk po e përmend, e qaj elefant e ka emrin asociacionit i komunave me shumicë serbe për qata krejt kanë nejt anash e kanë akuzu njëri tjetrin edhe unë për këtë mendoj që e kanë përgjegjësi të gjithë”, theksoi Peci.