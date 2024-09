Peci: Nëse dikush mendon se me masa policore mund të integrohet veriu e ka shumë gabim Ish ambasadroi Lulzim Peci e vlerësoi si të gabuar idenë se me masa policore mund të integrohet veriu i Kosovës. “Nëse dikush mendon se me masa policore mund të integrohet veriu e ka shumë gabim, veriu do të integrohet në atë moment kur të fitohen mendjet edhe zemrat e popullatës serbe në atë pjesë të…