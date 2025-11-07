Peci në hall të madh – bashkë me Kurtin dhe Haxhiun e kopjojnë kryetarin e ri të New York-ut
Kandidati i VV-së për Mitrovicë të Jugut, Faton Peci duket se është në siklet të madhë para balotazhit. Përveç që i gjithë aparati shtetëror është vënë në shërbim të tij, Peci së bashku me VV-në kanë filluar të kopjojnë edhe fotografi, transmeton lajmi.net. Në një postim të bërë nga nënkryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ajo…
Lajme
Kandidati i VV-së për Mitrovicë të Jugut, Faton Peci duket se është në siklet të madhë para balotazhit.
Përveç që i gjithë aparati shtetëror është vënë në shërbim të tij, Peci së bashku me VV-në kanë filluar të kopjojnë edhe fotografi, transmeton lajmi.net.
Në një postim të bërë nga nënkryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ajo së bashku me Pecin e Kurtin bëjnë format e zemrës në mënyrë më ndryshe se zakonisht.
Por, kjo nuk ishte ide e tyre. Ata u munduan të kopjojnë kryetarin e ri të New York-ut, Zohran Mamadanin, i cili e kishte bërë të njëjtën gjatë fushatës.
Mamadani u shndërrua në personat më të folur gjatë muajit nëntor pas fitores së madhe, duke u bërë kryetari i parë i New York-ut që është musliman./lajmi.net/