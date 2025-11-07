Peci në hall të madh – bashkë me Kurtin dhe Haxhiun e kopjojnë kryetarin e ri të New York-ut

07/11/2025 14:50

Kandidati i VV-së për Mitrovicë të Jugut, Faton Peci duket se është në siklet të madhë para balotazhit.

Përveç që i gjithë aparati shtetëror është vënë në shërbim të tij, Peci së bashku me VV-në kanë filluar të kopjojnë edhe fotografi, transmeton lajmi.net.

Në një postim të bërë nga nënkryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ajo së bashku me Pecin e Kurtin bëjnë format e zemrës në mënyrë më ndryshe se zakonisht.

Por, kjo nuk ishte ide e tyre. Ata u munduan të kopjojnë kryetarin e ri të New York-ut, Zohran Mamadanin, i cili e kishte bërë të njëjtën gjatë fushatës.

Mamadani u shndërrua në personat më të folur gjatë muajit nëntor pas fitores së madhe, duke u bërë kryetari i parë i New York-ut që është musliman./lajmi.net/

November 7, 2025

