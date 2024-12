Peci me supozim për rezultatin: 42% VV, 5-6% GUXO – pse vendosen dy subjektet sipas tij të garojnë me një listë Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, tha se partia GUXO e ka menduar si opsion me garu e vetme në zgjedhje, por asnjëherë nuk ka dilemë se kush është partneri i tyre i preferuar për qeverisje. “Në procesin zgjedhor në të cilin po shkojmë realisht është gara se LVV dhe Guxo e Alternativa, arrijnë prap 50%…