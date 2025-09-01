Peci mbron Bashën: Nuk ka qenë bllof, e ka përkrahjen e krejt grupit tonë të deputetëve
Ministri në detyrë i Buqësisë dhe njëherit kandidati i koalicionit LVV-GUXO për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci sot në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova foli në lidhje me zgjedhjen e Dimal Bashës, si kryeparlamentar.
Ai tha se nuk ka qenë bllof dhe u shpreh se e ka përkrahjen e krejt grupit tonë të deputetëve, përcjell Klankosova.tv.
“Nuk ka qenë bllof Dimali, ka qenë një përpjekje, aty diskutohet, hapet diskutimi me cilin mundemi me shku, mes tjerash ka ardhur si propozim Dimali”, u shpreh ai.
Peci foli edhe në lidhje me atë se do të japë dorëheqje Dimal Basha për t’ia liruar vendin Albulena Haxhiut.
“Kryetari i Kuvendit e ka përkrahjen e krejt grupit tonë të deputetëve, nuk mundet me ushtru nënkryetari, për shkak se heqja dorë, teorikisht dhe praktikisht dhe në bazë të praktikës të pozicionit të kryetarit të Kuvendit, shtron nevojën e zgjedhjes së një kryetari të ri”, u shpreh tutje ai.