“Peci mban afër njerëz që merren me vjedhje të votave” – Parim Olluri për dyshimet për manipulim të votave në Mitrovicë

Gazetari Parim Olluri, ka thënë se Faton Peci mban afër njerëz që merren me vjedhje të votave. Ai ka komentuar situatën në lidhje me zgjedhjet në Mitrovicë. “Këshilltari i Faton Pecit ta jep një dëshmi që merren me vjedhje votash”, tha Olluri në T7.

11/11/2025 23:39

Ai ka komentuar situatën në lidhje me zgjedhjet në Mitrovicë.

“Këshilltari i Faton Pecit ta jep një dëshmi që merren me vjedhje votash”, tha Olluri në T7.

