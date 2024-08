Peci: Kushdo që shkakton zjarrëvënie në parcelat e punueshme do të përjashtohet nga subvencionet e grantet Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, ka thënë se kushdo nga fermerët që shkakton zjarrëvenie të qëllimshme në parcelat e punueshme do të përjashtohet në programet e ardhshme për tri vitet e ardhme në aspektin e subvencionimit të granteve. “Kushdo që shkakton zjarrëvënie në parcelat e punuesheme do të përjashtohet në programin…