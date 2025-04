Peci: Kosovës i duhet një qeveri me koalicion me shumicë shqiptare Deputeti i Listës “Guxo”, Faton Peci, ka deklaruar se vendi ka nevojë për një qeveri me shumicë shqiptare dhe se nuk duhet lejuar që formimi i institucioneve të mbetet në varësi të komuniteteve jo-shumicë. “Nuk e kemi luksin me lënë fatin e Kosovës në kapriçot dhe qejfet e disa komuniteteve jo-shumicë, flas për boshnjakë dhe…