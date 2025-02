Peci: Kosova e ka humbur shansin për anëtarësim në Këshillin e Evropës Ish diplomati, Lulzim Peci në lidhje me asociacionin ka thënë se këtë qështje nuk kemi mundur ta eliminojmë nga dera. Sipas tij Kosova ka humbur shancën historike për t’u bërë anëtare e Këshillit të Evropës. “Asociacionin skena me mujtë me hjekë prej deres vetëm nëse kalojmë në opsionin e ndarjes, se budallakun më të madh…