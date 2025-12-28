Peci imitim i keq i Kurtit, me Gërvallen “përqafe” flet për Limajn: Iu thojshim, ajdi n’qeveri, jo s’po dojme. Ani shkoni pra, edhe shkun
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Faton Peci vetëm ka nisur humorin e përqeshjen pas rezultatit të dal nga këto zgjedhje.
Ai ka zgjedhur të “bullizoj” Fatmir Limaj e Nisman, i cili nuk ka arritur të kaloj pragun dhe të hyj në Kuvendin e Kosovës.
Me bashkëpartiaken e tij, Donika Gërvalla, Peci ka imituar keq Albin Kurtin.
“Hajdi n’qeveri, jo s’po dojme, hajdi more, jo s’po dojme. Ani shkoni pra, edhe shkun”, ka thënë Peci në një video të publikuar nga Nezir Kraki.
Video: