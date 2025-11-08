Peci “i hyn lakrave” në fjalimin e tij – përmend Rusinë, Serbinë, Radojçiqin dhe betejën e Isa Boletinit

Nuk po dihet a është duke kandiduar për kryetar komune apo për kryeministër, por fjalimi i Faton Pecit në tubimin përmbyllës më shumë ka të bëj me tema nacionale e akuza të pabazuara sesa plane e projekte për qytetarët e Mitrovicës së Jugut. Në një pjesë të fjalimit të tij, Peci foli për tema si…

Nuk po dihet a është duke kandiduar për kryetar komune apo për kryeministër, por fjalimi i Faton Pecit në tubimin përmbyllës më shumë ka të bëj me tema nacionale e akuza të pabazuara sesa plane e projekte për qytetarët e Mitrovicës së Jugut.

Në një pjesë të fjalimit të tij, Peci foli për tema si ndikimi i Rusisë e Serbisë dhe akuza të pabaza ndaj kundërshtarëve politikë për bashkëpunim me Listën Serbe e kryeterroristin Milan Radojçiq.

Ajo që shokoi më shumë ishte krahasimi që e bëri mes Isa Boletinit e Albin Kurtit.

“Ujmanin donin ta ndanin me Serbinë. Të gatshëm për çdo kompromis me Serbinë e Rusinë, por ata nuk janë të gatshëm që Kosova të ketë qeveri. Nuk kanë probleme me Radojçiqin dhe Listën Serbe, por problemet i paskan me Albin Kurtin. Prezenca e Kurtit në Mitrovicë interpretohet ndryshe, sidomos kohët e fundit dhe kjo shihet me fort xhelozi, sepse Mitrovica ka qenë fushë beteja e ndikimit të forcave të errëta të Serbisë e Rusisë, e betejën të cilën me 1903 kundër vendosjes së konsullit rus në Mitrovicë Isa Boletini e nisi, Albin Kurti suksesshëm e bitisi”, tha Peci./lajmi.net/

