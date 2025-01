Peci i del në mbrojtje Gërvallës pas sulmit të saj ndaj Haradinajt: Patriota sezonalë, marrja ua mbuloftë fytyrën

Kjo pasi Gërvalla mbrëmë në Deçan e ka quajtur kandidatin për kryeministër nga AAK, Ramush Haradinaj “gjeneral të vetëshpallur”.

Peci në një gjuhë pothuajse të njëjtë me Gërvallën, i ka quajtur “patriotë sezonalë” ata që reaguan mbrëmë krah Ramush Haradinajt.