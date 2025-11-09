Peci harroi letërnjoftimin në Prishtinë e mori dhe u kthye për të votuar
Kandidati i LVV-së Faton Peci, e ka kryer votimin.
Ndonëse ishte planifikuar që ai të votonte në orën 10:00, ai këtë e bëri më vonë.
Arsyeja se pse u shtye votimi thuhet se Peci e ka pasur letërnjoftimin në Prishtinë dhe për këtë arsye ishte dashur që të shkonte në Prishtinë ta merrte letërnjoftimin e të kthehej për të votuar.
Para tij, obligimin qytetar e kreu edhe kundërkandidati i tij nga radhët e PDK-së, Arian Tahiri.
Mitrovica e Jugut, është komuna e cila ka marrë thuajse vëmendjen kryesore gjatë këtyre zgjedhjeve.