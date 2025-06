Peci eskalon me fjalor ndaj Abdixhikut, e quan “gojëlëshuar” e “pishpirik”: A je n’vete?

Ministri në detyrë, njëherësh deputeti i betuar Faton Peci është nervozuar paksa me deklarimet publike të kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Anipse Kurti i kërkoi vazhdimisht koalicion Abdixhikut, Peci tanimë e quajti “gojëlëshuar”.

Peci tha se është e pakuptimtë e irrituese, e tmerrshme të dëgjohet Lumir Abdixhiku duke e cilësuar Donika Gërvallën si “të paedukatë”.

“Lumir, përgjegjëse primare dhe absolute për edukimin e një personi është familja. E, nëse i thua Donikës “e paedukatë”, ti e ke fyer heroin e Kosovës e frymëzimin patriotik e shpirtëror të gjeneratave, Jusuf Gërvallën, e ke fyer heroinën e Kosovës, Suzanën, atë që rriti e edukoi tre fëmijët shembullorë të heroit dhe e ke fyer Nanën Ajshe, që jo vetëm që është gjyshja e shtylla e kësaj familjeje, po është institucion i qenies shqiptare”,shtoi ai.

Peci tha se Donika Gërvalla është e lidhur me lidhje gjaku, me vizion, me aktivitet 35 vjeçar dhe me respekt sublim.

“Ku je i lidhur ti me këto shtylla, o Lumir pishpiriku”,shtoi ai.

Postimi i plotë:

Është jo vetëm e pakuptueshme e irituese, por edhe e tmerrshme të dëgjojmë Lumir Abdixhikun duke e cilësuar Donika Gërvallën si “e paedukatë’.

Lumir, përgjegjëse primare dhe absolute për edukimin e një personi është familja. E, nëse i thua Donikës “e paedukatë”, ti e ke fyer heroin e Kosovës e frymëzimin patriotik e shpirtëror të gjeneratave, Jusuf Gërvallën, e ke fyer heroinën e Kosovës, Suzanën, atë që rriti e edukoi tre fëmijët shembullorë të heroit dhe e ke fyer Nanën Ajshe, që jo vetëm që është gjyshja e shtylla e kësaj familjeje, po është institucion i qenies shqiptare.

A je n’vete se çka po fyen, Lumir?!

Edhe diçka, Lumir gojëlëshuari:

Në mbijetesën e shqiptarit të gjysmës së dytë të shekullit 20 dhe në frymëzimin e tij për liri e pavarësi, rolin kryesor dhe burimin e kthesës historike e kanë:

– familja e fortë e shqiptarit,

– ⁠rënia frymëzuese e Jusufit, Bardhoshit e Kadriut,

– ⁠lëvizja historike e Ibrahim Rugovës, dhe

– ⁠flijimi i familjes Jashari.

Në t’gjitha, Donika jonë është e lidhur pashkëputshëm: me lidhje gjaku, me vizion, me aktivitet 35 vjeçar dhe me respektin sublim.

Ku je i lidhur ti me këto shtylla, o Lumir pishpiriku!./Lajmi.net/