Peci edhe për 28 Nëntor e lartëson Kurtin, e barazon me Isa Boletinin – nuk e përmend Skënderbeun, UÇK-në, Ismail Qemalin apo Adem Jasharin

Kryetari i ri i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci duket se ka dashuri platonike për kryeministrin në detyrë, Albin Kurti. Përkundër që festën e 28 Nëntorit e simbolizojnë figurat të rëndësishme si Skënderbeu, Ismail Qemali, Adem Jashari dhe dalja publike e UÇK-së, Peci në postimin e tij ka vendosur të lartësoj kryeministrin në detyrë, Albin…

Lajme

28/11/2025 13:28

Kryetari i ri i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci duket se ka dashuri platonike për kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.

Përkundër që festën e 28 Nëntorit e simbolizojnë figurat të rëndësishme si Skënderbeu, Ismail Qemali, Adem Jashari dhe dalja publike e UÇK-së, Peci në postimin e tij ka vendosur të lartësoj kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, transmeton lajmi.net.

Në postimin e tij, Peci e barazoi Kurtin me figurën historike të Isa Boletinit.

“N’këtë trevë kreshnikësh, Isa Boletini e nisi, Albin Kurti e bitisi! Urime 28 Nëntori! 🇦🇱”,shkroi në postimin e tij Peci./lajmi.net/

