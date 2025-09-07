Peci e Gërvalla akuzojnë Kushtetuesen dhe ish-opozitën për bllokim të institucioneve
Partia “Guxo” ka prezantuar sot kandidatët e saj për zgjedhjet lokale të 2025-ës, përfshirë më shumë se 200 emra për asambletë komunale dhe kandidatët për kryetarë komunash. Bashkëkryetarja Donika Gërvalla tha se “odiseja e bllokadës institucionale ka marrë fund” dhe theksoi nevojën për formimin e qeverisë. Ajo kritikoi masën e përkohshme të Gjykatës Kushtetuese dhe…
Lajme
Partia “Guxo” ka prezantuar sot kandidatët e saj për zgjedhjet lokale të 2025-ës, përfshirë më shumë se 200 emra për asambletë komunale dhe kandidatët për kryetarë komunash.
Bashkëkryetarja Donika Gërvalla tha se “odiseja e bllokadës institucionale ka marrë fund” dhe theksoi nevojën për formimin e qeverisë.
Ajo kritikoi masën e përkohshme të Gjykatës Kushtetuese dhe qëndrimin e opozitës që, sipas saj, refuzon ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 9 shkurtit.
“Konsiderojmë që kjo odise e gjatë e bllokimit të institucioneve dhe formimit të Kuvendit ka marrë fund, duhet të vazhdojmë me formimin e qeverisë. Jo rastësisht, tre vite më parë, më 7 shtator, jemi mbledhur këtu në Kuvendin themelues të partisë Guxo, duke mos harruar asnjëherë rrugën e gjatë që shqiptarët kanë bërë deri në pavarësinë. Jemi mbledhur të prezantojmë më shumë se 200 kandidatët tanë për asamble komunale, bartësit e listave të komunave të ndryshme dhe kryetarët. Partia Guxo është parti evropiane, moderne dhe e guximshme. Partia Guxo është e re në moshë, por me eksperiencë profesionale dhe me guxim, i cili e shquan në skenën politike. Jemi përballur me një bllokadë të jashtëzakonshme institucionale, ku vulën e ka dhënë Gjykata Kushtetuese me masën e përkohshme me kërkesën e Listës Serbe. Jemi përballur me një opozitë që nuk është e gatshme ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025. Andaj ftojmë Gjykatën Kushtetuese dhe partitë tjera opozitare që të heqin dorë nga bllokada e panevojshme dhe të formohen institucionet.”
Bashkëkryetari i “Guxo”-s, Faton Peci, vlerësoi rolin kyç që kjo parti ka luajtur në ndryshimin politik të vitit 2021, duke e konsideruar atë si një moment përcaktues për të ardhmen e vendit.
“Kjo sallë e mbushur përplot dhe mijëra anëtarë dhe mbështetës, duhet të jemi të vetëdijshëm për rolin vendimtar që kemi pasur në vitin 2021. Ju jeni bashkë me mijëra të tjerë përcaktues të fatit të Kosovës se ku do të jetë në vitet e ardhshme. E them me bindje që është Guxo bashkë me Alternativën dhe VV që ka ndërruar kahjen e historisë së vendit tonë. Pasuria jonë më e madhe e Kosovës është Veriu dhe fokusi është Mitrovica. Nuk kam mundur të ik nga përgjegjësia dhe kam vendosur të garoj për të qenë i pari i Mitrovicës. Siç e dua Mitrovicën dhe Kosovën, por ishte tejet sfiduese të jesh ministër i Bujqësisë, ministri që kishte probleme të mëdha dhe kishte nivele të larta korrupsioni. Do të jetë sfiduese edhe me Mitrovicën, por kemi dhënë dëshminë që ne do t’ia dalim,” ka thënë Peci.