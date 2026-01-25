Peci apel qytetarëve: Ta ruajmë mjedisin, kostoja e dëmeve nga vërshimet është e madhe
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Faton Peci, ka reaguar pas vërshimeve të fundit që përfshinë zonën e lumit Lushta, duke publikuar pamje nga gjendja para dhe pas pastrimit të shtratit të lumit. Ai publikohi dy foto të cilat pasqyrojnë gjendjen e krijuar pas vërshimeve, ndërsa katër të tjerat tregojnë angazhimin institucional për pastrimin dhe kthimin…
Lajme
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Faton Peci, ka reaguar pas vërshimeve të fundit që përfshinë zonën e lumit Lushta, duke publikuar pamje nga gjendja para dhe pas pastrimit të shtratit të lumit.
Ai publikohi dy foto të cilat pasqyrojnë gjendjen e krijuar pas vërshimeve, ndërsa katër të tjerat tregojnë angazhimin institucional për pastrimin dhe kthimin e situatës në normalitet.
Sipas Pecit, kjo situatë është një reflektim i drejtpërdrejtë i mënyrës se si trajtohet mjedisi, duke shtuar se veprimet e papërgjegjshme ndaj natyrës po kthehen si kundërpërgjigje ndaj qytetarëve.
“Kostoja financiare për sanimin e gjendjes pas vërshimeve do të mund të shfrytëzohej për investime në projekte të tjera që do të ndikonin drejtpërdrejt në mirëqenien e qytetarëve”, ka deklaruar ai.
Në fund, kryetari i Mitrovicës u ka bërë thirrje qytetarëve që të ruajnë ambientin dhe të angazhohen në aktivitete të pastrimit, në vend të hedhjes së mbeturinave në hapësira publike dhe shtratin e lumenjve. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: