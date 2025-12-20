PDK vazhdon serinë e videove 10-sekondëshe me AI: Pensionistë që mezi mbijetojnë – Keq, Albin

Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar publikimin e një serie të veçantë videosh, përmes së cilës adreson tema të rëndësishme politike dhe ekonomike. Përmes këtyre videove, PDK jo vetëm që shpalos arsyet pse Bedri Hamza duhet të votohet për Kryeministër të Republikës së Kosovës, por edhe kritikon Albin Kurti dhe qeverinë e tij për dështimet…

Lajme

20/12/2025 16:45

Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar publikimin e një serie të veçantë videosh, përmes së cilës adreson tema të rëndësishme politike dhe ekonomike.

Përmes këtyre videove, PDK jo vetëm që shpalos arsyet pse Bedri Hamza duhet të votohet për Kryeministër të Republikës së Kosovës, por edhe kritikon Albin Kurti dhe qeverinë e tij për dështimet gjatë mandatit.

Veçantia e kësaj serie qëndron në vazhdimin e përdorimit të Inteligjencës Artificiale në komunikimin e fushatës, një qasje që PDK e ka shfrytëzuar edhe më herët, përfshirë edhe në krijimin e këngës së fushatës We Rise Together.

Videot janë shumë të shkurtra, me kohëzgjatje prej rreth 10 sekondash, me pothuajse vetëm një pamje dhe të shoqëruara me dy fjali të qarta, duke përcjellë mesazhe direkte dhe lehtësisht të kuptueshme për qytetarët.

Videoja e tretë, e publikuar sot nga PDK, i referohet kritikës ndaj anashkalimit të pensionistëve nga Qeveria Kurti.

Në video shfaqet një i moshuar teksa numëron paratë mbi tavolinë, ndërsa mesazhi shoqërues thotë: “Pensionistë që mezi mbijetojnë. Keq, Albin.”

Më poshtë gjeni videon e publikuar nga PDK:

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Abelard Tahiri: Mbështetje, siguri dhe më shumë mundësi për gratë dhe...

Lajme të fundit

Thiago Silva pritet të transferohet tek gjiganti evropian, arrihet marrëveshja

Abelard Tahiri: Mbështetje, siguri dhe më shumë mundësi...

Nis ardhja e bashkatdhetarëve, deri në një orë pritje te Dheu i Bardhë

Sveçla pak ditë para zgjedhjeve “shqetësohet” për pritjet...