PDK thërret për nesër konferencë për media – Nuk dihet arsyeja Partia Demokratike e Kosovës me një njoftim për media kanë njoftuar se nesër do të mbajë një konferencë për media. Arsyen nuk e dhanë, ndërsa vendi i mbajtjes së kësaj konference do të jetë në selinë e kësaj partie duke filluar nga ora 11:00. Njoftimi i plotë: Partia Demokratike e Kosovës mban nesër (e martë)…