PDK thërret konferencë për media, nuk dihet arsyeja
Partia Demokratike e Kosovës, sot do të mbajë konferencë për media. Në ftesën për media PDK nuk ka treguar arsyen e mbajtjes së kësaj konference dhe as kush nga zyrtarët e kësaj partie do të dalë para mediave. PDK njofton se konferenca do të mbahet në ora 14:30 në Selinë Qendrore të kësaj partie. /Lajmi.net/
