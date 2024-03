PDK thërret konferencë për media Partia Demokratike e Kosovës me një komunikatë për media ka njoftuar se sot do të mbajnë një konferencë për media. Kjo konferencë do të mbahet në selinë e tyre duke filluar nga ora 13:00, shkruan lajmi.net. Njoftimi i plotë: Partia Demokratike e Kosovës mban sot (e diel) konferencë për media. Vendi: Selia Qendrore e PDK-së…