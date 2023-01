PDK të mërkurën kërkon shkarkimin e ministres Rozeta Hajdari Kuvendi i Kosovës do të mbajë dy seanca plenare gjatë kësaj jave. Deputetët do të mblidhen të mërkurën për të shqyrtuar pikat e përfunduara nga seancat e kaluara, ndërsa të enjten do të mbahet seanca e re plenare, ku do të shqyrtohen një sërë projektligjesh. Në seancën e së mërkurës, PDK-ja do të kërkojë shkarkimin…