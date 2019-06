PDK sqarohet për aksionin e aktivistëve të shoqërisë civile brenda oborrit të selisë qendrore

Përmes një komunikate për media, PDK thotë se pjesëtarët e sigurimit të saj kanë reaguar në bazë të detyrës që kanë, pasi që paraprakisht nuk kanë qenë të informuar për një aktivitet të tillë, kështu duke krijuar keqkuptimin që turma e mbledhur para selisë kishte qëllime tjera e jo zhvillimin e një aktiviteti nga shoqëria civile.

“Partia Demokratike e Kosovës dëshiron të theksoj së ky është një rast i izoluar dhe nuk përkon më frymën dhe vlerat e saj. Partia Demokratike të Kosovës beson dhe promovon të drejtën thelbësore të demokracisë, atë të protestës dhe reagimit qytetar”, thuhet në njofton, përcjell lajmi.net.

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së i ka takuar javën e kaluar përfaqësuesit e shoqërisë civile të cilët kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me projektligjin për financimin e partive politike.

Sigurisht që shqetësimet e tyre do të merren parasysh dhe do të trajtohen me seriozitetin më të lartë, nga ana e Kuvendit të Kosovës.

Partia Demokratike e Kosovës sikur në të kaluarën, është e hapur për bashkëpunim me të gjitha organizatat e shoqërisë civile dhe i sheh ato si partnere në rrugëtimin e përbashkët të shtetndërtimit. /Lajmi.net/