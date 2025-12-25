PDK shtyp programin në alfabetin Braj, hap konkret për përfshirje dhe barazi sociale
Partia Demokratike e Kosovës ka ndërmarrë një hap domethënës në fushatën zgjedhore, duke shtypur programin politik “Bashkë. Përpara.” edhe në alfabetin Braj, si shenjë e përkushtimit për përfshirje reale të kategorive më të ndjeshme të shoqërisë.
Ky veprim u mundëson personave me aftësi të kufizuara në shikim që të kenë qasje të drejtpërdrejtë në programin, zotimet dhe vizionin e Bedri Hamza, kryetarit dhe kandidatit të Partia Demokratike e Kosovës për Kryeministër.
PDK vlerëson se transparenca, barazia në informim dhe pjesëmarrja aktive janë themel i një demokracie funksionale.
Duke garantuar qasje të barabartë për të gjithë qytetarët, pavarësisht aftësive të tyre, PDK synon një shoqëri më gjithëpërfshirëse, më të drejtë dhe më humane, ku askush nuk lihet pas në proceset politike dhe vendimmarrëse.