PDK shpreh solidaritet me komunat dhe qytetarët e prekur nga vërshimet, kërkon angazhim të plotë institucional

Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur solidaritetin e plotë me të gjitha komunat e Republikës së Kosovës dhe me qytetarët e prekur nga vërshimet e shkaktuara si pasojë e reshjeve të mëdha të shiut. Në një njoftim për media, PDK ka theksuar se situata e krijuar në shumë zona të vendit është serioze dhe kërkon…

Lajme

06/01/2026 16:19

Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur solidaritetin e plotë me të gjitha komunat e Republikës së Kosovës dhe me qytetarët e prekur nga vërshimet e shkaktuara si pasojë e reshjeve të mëdha të shiut.

Në një njoftim për media, PDK ka theksuar se situata e krijuar në shumë zona të vendit është serioze dhe kërkon reagim të menjëhershëm, të koordinuar dhe të përgjegjshëm nga institucionet përkatëse. Sipas PDK-së, në disa vendbanime familje të tëra janë detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre për shkak të dëmeve të konsiderueshme të shkaktuara nga përmbytjet.

PDK u ka bërë thirrje institucioneve qendrore që të marrin përgjegjësinë e plotë që u takon, duke aktivizuar të gjithë mekanizmat shtetërorë për menaxhimin e situatës emergjente.

“Ndihma për komunat e prekura, familjet dhe bizneset duhet të jetë e shpejtë, e drejtë dhe pa burokraci të panevojshme”, thuhet në reagimin e PDK-së.

Sipas kësaj partie, në këto momente prioritet absolut duhet të jetë siguria e qytetarëve, mbrojtja e jetës dhe pronës, si dhe rikthimi sa më i shpejtë i normalitetit në zonat e prekura.

Po ashtu, PDK ka bërë të ditur se në komunat ku ajo udhëheq me qeverisje lokale, janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e mundshme institucionale për t’u dalë në ndihmë qytetarëve të prekur.

Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar qytetarët se do të qëndrojë pranë tyre në këtë situatë të vështirë dhe se askush nuk do të mbetet i vetëm në përballimin e pasojave të vërshimeve. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 6, 2026

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

January 6, 2026

Lladrovci: Rrugët aktualisht janë të pakalueshme në tri drejtime Drenas-Komoran, Drenas-Guri...

January 6, 2026

Zvicra e konfirmon se zyrtarë të Kosovës me të Serbisë kanë...

January 6, 2026

Bedri Hamza mori më shumë vota se Lumir Abdixhiku në Prishtinë

Lajme të fundit

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Lladrovci: Rrugët aktualisht janë të pakalueshme në tri...

Zvicra e konfirmon se zyrtarë të Kosovës me...

Bedri Hamza mori më shumë vota se Lumir Abdixhiku në Prishtinë