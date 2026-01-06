PDK shpreh solidaritet me komunat dhe qytetarët e prekur nga vërshimet, kërkon angazhim të plotë institucional
Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur solidaritetin e plotë me të gjitha komunat e Republikës së Kosovës dhe me qytetarët e prekur nga vërshimet e shkaktuara si pasojë e reshjeve të mëdha të shiut.
Në një njoftim për media, PDK ka theksuar se situata e krijuar në shumë zona të vendit është serioze dhe kërkon reagim të menjëhershëm, të koordinuar dhe të përgjegjshëm nga institucionet përkatëse. Sipas PDK-së, në disa vendbanime familje të tëra janë detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre për shkak të dëmeve të konsiderueshme të shkaktuara nga përmbytjet.
PDK u ka bërë thirrje institucioneve qendrore që të marrin përgjegjësinë e plotë që u takon, duke aktivizuar të gjithë mekanizmat shtetërorë për menaxhimin e situatës emergjente.
“Ndihma për komunat e prekura, familjet dhe bizneset duhet të jetë e shpejtë, e drejtë dhe pa burokraci të panevojshme”, thuhet në reagimin e PDK-së.
Sipas kësaj partie, në këto momente prioritet absolut duhet të jetë siguria e qytetarëve, mbrojtja e jetës dhe pronës, si dhe rikthimi sa më i shpejtë i normalitetit në zonat e prekura.
Po ashtu, PDK ka bërë të ditur se në komunat ku ajo udhëheq me qeverisje lokale, janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e mundshme institucionale për t’u dalë në ndihmë qytetarëve të prekur.
Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar qytetarët se do të qëndrojë pranë tyre në këtë situatë të vështirë dhe se askush nuk do të mbetet i vetëm në përballimin e pasojave të vërshimeve. /Lajmi.net/