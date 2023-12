PDK propozon krijimin e një komisioni parlamentar për hetimin e shtrenjtimit të energjisë elektrike

Partia Demokratike e Kosovës e ka ideuar krijimin e një komisioni parlamentar që do ta hetojë shtrenjtimin e energjisë elektrike.

Këtë e ka bërë të ditur për lajmi.net deputeti Hisen Berisha.

“Si subjekt politk që sot e kemi ideu se duhet kriju një komision parlamentar për ta hetuar këtë temë, sepse unë kam shumë dyshime që këtu ka një keqpërdorim banal”, ka thënë Berisha,

Tutje i njëjti thotë se Qeveria po ia shet rrymën qytetarit me dyfishin e çmimit që e blen.

“Ndryshimi ishte aq drastik, sa unë njëherë nuk e besova. Thashë ‘shikojeni se duhet të jetë gabim teknik në matje’. Por kem shku i kem verifiku disa faktura, dhe kem konstatu se është saktë kjo rritje në këtë formë. Pra gama e keqpërdorimeve dhe vjedhies në këtë Qeveri vazhdon që nga fenomeni Martin Berishaj dhe firma GEN. KEK-u jonë ia shet KEDS-it megavatin me 66 euro ndërkohë që vet e shet me 400-500 e tregton dhe me të njëjtin çmim ia blen Kosovës. Kurse Qeveria jonë e subvencionon KEDS-in si kompani private që e kontestonte sa ka qenë në opozitë, me ble rrymë me 400-500 euro megavatin ndërkohë që nga KEK-u e blen me 66 euro, kurse qytetarit ia shet dyfishin”, tha ai.