PDK propozon 9 qershorin për zgjedhje, Çitaku: Ejani shkojmë në zgjedhje, jemi gati Para disa ditësh janë publikuar disa sondazhe rreth aspektit se nëse do të mbaheshin zgjedhjet, kë do e votonin qytetarët, ku Lëvizja Vetëvendosje doli e para, e pasuese ishte PDK-ja. Lidhur me këtë opozita tha se nuk mund të bazohen në sondazhe sepse nuk janë reale, shkruan lajmi.net. E rreth kësaj ka reaguar edhe deputetja…