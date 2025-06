PDK pritet t’ia mësyj Gjilanit me Riad Rashitin – VV me Hysenin e LDK me Ismajlin Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen me 12 tetor. Kështu ka vendosur presidentja e vendit, Vjosa Osmani pas konsultimeve që pati me partitë politike. Partitë kanë filluar të zyrtarizojnë kandidatët për kryetar nëpër komuna, shkruan lajmi.net Në Gjilan, Lëvizja Vetëvendosje e ka rikandiduar, Alban Hysenin që ishte edhe kryetar i komunës në katër vitet…