PDK përkujton 27-vjetorin e rënies së Mujë Krasniqit dhe 40 dëshmorëve të tjerë të UÇK-së
Partia Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot përvjetorin e 27-të të rënies së Mujë Krasniqit-Kapuçit dhe 40 dëshmorëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Përmes një postimi në Facebook, PDK ka shkruar se sakrifica e 41 dëshmorëve, përfshirë Komandantin e Brigadës 113, Mujë Halil Krasniqi, mbetet amanet i përhershëm për lirinë, dinjitetin dhe të…
Lajme
Partia Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot përvjetorin e 27-të të rënies së Mujë Krasniqit-Kapuçit dhe 40 dëshmorëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, PDK ka shkruar se sakrifica e 41 dëshmorëve, përfshirë Komandantin e Brigadës 113, Mujë Halil Krasniqi, mbetet amanet i përhershëm për lirinë, dinjitetin dhe të ardhmen e Kosovës.
Partia i ka shkruar edhe emrat e të rënëve si në vijim:
Mujë Halil Krasniqi: (06.06.1967) – Klinë
Ali Halil Krasniqi: (13.05.1975) – Klinë
Bashkim Azem Krasniqi: (25.02.1977) – Klinë
Gani Hasan Zogaj: (19.05.1973) – Klinë
Ilir Hazir Asllani: (27.07.1969) – Skënderaj
Rifat Fazli Mëziu: (28.11.1968) – Skënderaj
Agim Halil Mëziu: (10.04.1974) – Skënderaj
Xhevat Shaban Thaçi: (23.08.1979) – Drenas
Muhamet Aziz Dervishi: (27.11.1967) – Drenas
Sylejman Zeçir Elshani: (11.05.1957) – Drenas
Faton Nazif Xhylani: (06.04.1981) – Drenas
Gani Halit Elshani: (19.05.1973) – Drenas
Luljeta Jahir Shala: (20.11.1977) – Drenas
Agron Mahmut Mehmeti: (07.11.1973) – Drenas
Mentor Ramadan Ibriqi: (09.01.1979) – Drenas
Kadri Haki Demaj: (21.01.1975) – Shtime
Fadil Bajrush Rashiti: (08.01.1975) – Shtime
Afrim Islam Musliu: (21.01.19710) – Shtime
Selim Shaip Selimi: (07.02.1978) – Shtime
Arben Rexhep Hyseni: (12.04.1980) – Shtime
Hafir Imri Bajrami: (15.04.1980) – Shtime
Xheladin Hamdi Xheladini: (02.04.1976) – Shtime
Ramadan Deli Elshani: (20.01.1976) – Shtime
Naser Shefki Kelmendi: (13.07.1976) – Shtime
Isa Xhemshir Olluri: (12.02.1979) – Lipjan
Enver Zymer Olluri: (31.01.1979) – Lipjan
Qamil Hysen Olluri: (15.11.1976) – Lipjan
Beqir Sefë Gashi: (03.01.1966) – Malishevë
Hazir Nezir Kryeziu; (06.09.1956) – Malishevë
Kadri Jahir Gashi: (26.03.1980) – Malishevë
Maliq Hamëz Karaqica: (13.08.1949) – Malishevë
Astrit Gafurr Bytyqi: (17.04.1980) – Ferizaj
Hysni Shaip Kajtazi: (24.04.1979) – Ferizaj
Bekim Qamil Bytyqi: (04.02.1978) – Rahovec
Isaj Muharrem Morina: (13.03.1958) – Rahovec
Mevlan Tefik Hoxha: (09.07.1974) – Prizren
Qenë Avdyl Qenaj: (25.08.1957) – Prizren
Besim Sylejman Qarri: (26.04.19780 – Suharekë
Hysen Kadri Bujupi: (28.10.1969) – Istog
Veli Beqir Ballazhi: (13.09.1978) – Hani i Elezit
Avni Bislim Kutllovci: (21.03.1977) – Vushtrri.