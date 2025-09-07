PDK për Kushtetutën e Kaçanikut: Manifestim i vendosmërisë së popullit tonë për Kosovën Republikë

Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se Miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, më 7 shtator 1990 në Kaçanik, përtej një akti juridik, siç thuhet në postim, ishte manifestim i guximit dhe vendosmërisë së popullit tonë për Kosovën Republikë. PDK, përmes një postimi në Facebook tha se kjo Kushtetutë sshpërfaqte unifikimin qytetar kundër represionit…

Lajme

07/09/2025 12:27

Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se Miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, më 7 shtator 1990 në Kaçanik, përtej një akti juridik, siç thuhet në postim, ishte manifestim i guximit dhe vendosmërisë së popullit tonë për Kosovën Republikë.

PDK, përmes një postimi në Facebook tha se kjo Kushtetutë sshpërfaqte unifikimin qytetar kundër represionit e diskriminimit në rrethanat e atëhershme.

“Miratimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, më 7 shtator 1990 në Kaçanik, përtej një akti juridik, ishte manifestim i guximit dhe vendosmërisë së popullit tonë për Kosovën Republikë”.

“Kushtetuta e Kaçanikut, jo vetëm që përcaktonte bazat e shtetësisë së Kosovës, por edhe shpërfaqte unifikimin qytetar kundër represionit e diskriminimit në rrethanat e atëhershme. Mirënjohje dhe nderime për hartuesit dhe delegatët që e miratuan këtë dokument historik”, thuhet tutje në postimin e PDK-së.

Lajme të fundit

Konjufca e propozon Kurtin si kandidat për kryeministër,...

VV nis mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm

Edhe sot po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e...

Haradinaj: Kushtetuta e Kaçanikut, akti që shkëputi Kosovën nga Jugosllavia