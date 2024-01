PDK pas raportit të Tranperancy International: Qeveria po mbron njerëz të korruptuar

Koordinatori i Departamentit për Drejtësi në Kabinetin për Qeverisje të Mirë të PDK-së, Përparim Gruda, ka folur rreth raportit të Transparency International, në të cilën Kosova u rendit në pozitën e 83-të.

Gruda tha se Qeveria po vazhdon të mbrojë njerëzit e saj të korruptuar, e njëkohësisht po sulmon edhe organet e drejtësisë, shkruan lajmi.net.

Ai shtoi se diçka e tillë u dëshmua pas publikimit të Indeksit të Përceptimit për Korrupsion, në të cilin Kosova u rendit e 83-ta, duke treguar se nuk ka pasur asnjë progress në luftën kundër korrupsionit.

“Edhe një herë me radhë, raportet ndërkombëtare po dëshmojnë se Qeveria e Kosovës, përmes zyrtarëve të saj, po vazhdon të sulmojë organet e drejtësisë, të mbrojë njerëzit e saj të korruptuar dhe të pengoj hetimet e pavarura ndaj tyre. Këtë, dje e dëshmoi edhe Transparency International, e cila në publikimin e Indeksit të Perceptimit të Korrupsionit (CPI) për vitin 2023, ka renditur Kosovën në pozitën e 83-të në ranglistën botërore, me vetëm 41 pikë. Pra gjatë vitit të kaluar, Kosova nuk ka pasur asnjë progres në luftën kundër korrupsionit. Republika e Kosovës në rang botëror mban pozitën e 83-të, njëjtë me vendet si Burkina Faso, Afrika e Jugut dhe Vietnami”, tha Gruda.

Gruda më tutje shtoi se ndërhyrja e vazhdueshme e Qeverisë në çështjet gjyqësore duhet hetuar.

“Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit i publikuar nga Transparency International, konstaton këtë në mënyrë shumë të qartë. Aty thuhet se ndërhyrja e vazhdueshme e qeverisë në çështjet gjyqësore, e ilustruar me shkarkimin e kreut të njësisë së hetimit të posaçëm të policisë, së bashku me pengimin nga deputetët e mazhorancës të një hetimi parlamentar për një rast të dyshuar për korrupsion të madh, sugjerojnë se vullneti politik për të hequr dorë nga kontrolli dhe forcimi i mbikëqyrjes së pavarur ende nuk ekziston”, shtoi ai.

Në emër të PDK-së ai i bëri thirrje Qeverisë që të ndalojë sulmet dhe ndërhyrjet ndaj organeve të drejtësisë dhe mbrojtjen e zyrtarëve të korruptuar.

“Prandaj, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, i bëjmë thirrje Qeverisë, ashtu siç kemi bërë gjatë tri viteve të kaluara, që të ndalojë menjëherë sulmet ndaj organeve të drejtësisë, mbrojtjen e zyrtarëve të korruptuar dhe të i hapë rrugë menjëherë hetimeve të pavarura deri në zbardhjen e të vërtetës së plotë të të gjitha aferave korruptive, e të cilat janë të shumta, ku zyrtarët e saj tashmë janë të përfshirë”, përdundoi ai. /Lajmi.net/